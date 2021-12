Lauter Ideen für Geschenke

Sie suchen noch ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber Ihnen gehen langsam die Ideen aus? Wie wäre es mit einer selbst gepackten Tüte voller Leckereien für ein schönes Abendessen? Ein Päckchen Spaghetti, eine fruchtige Tomatensoße, getrocknete Bio-Kräuter wie Oregano und Thymian, dazu eine Flasche Rotwein und eine Tafel Zartbitter-Schokolade. Kredenzen Sie das Geschenk mit einer selbstgemalten Weihnachtskarte. Oder wie wäre es mit einem Buch – Roman, Krimi, Sachbuch? – und einer Packung Lieblingstee? Oder doch lieber ein flauschiger Schal? Oder sollte es ein Duft sein? Da muss man sich allerdings schon sehr genau auskennen, denn nicht alles, was duftet, gefällt auch allen. Gutscheine sind in diesem Fall sehr hilfreich. Oder blättern sie mal durch die Fotos, die Sie im Laufe des Jahres von Ihren Lieben gemacht haben. Vielleicht lässt sich ein tolles Fotobuch anfertigen. Oder sollte es ein kleines Instrument sein? Ich mag ja Holz-Egg-Shaker. Die tollsten Rhythmen lassen sich damit erzeugen. Man kann sie im Takt zu Musik schütteln oder einfach nur so. Schöne Handschmeichler sind sie obendrein.

