Teebeutel und ihre Weisheiten

Lesen Sie auch so gern die Weisheiten auf den Teebeutel-Anhängern.

Grüner Tee wird in eine Tasse gegossen. Manche Teebeutel haben Anhänger aus Papier oder Pappe mit weisen Sprüchen drauf.

Immer wenn ich eine Tasse Tee trinke, schaue ich auf den kleinen Teebeutelanhänger aus Papier. Bei einigen Teesorten sind auf diesen Anhängern weise Sprüche abgedruckt. Zum Beispiel: „Die Menschen sind die Schauspieler auf der Bühne des Lebens“. Was für ein Drama. Mitten in Wolfenbüttel. Und ich darf Teil dieses Dramas sein. Und dann lese ich: „Wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen“. Das ist wohl richtig. Eigentlich erreiche ich meine Ziele täglich, nur hatte ich noch gar nicht gemerkt, dass ich solche Ziele habe. Ich denke gar nicht darüber nach. Kommt alles von ganz allein. Seit der letzten Tasse Tee weiß ich auch, warum das bei mir so ist: „Unser kreatives Bewusstsein ist grenzenlos“. Ich bin ein Glückskind. Im Glückstaumel. Und freue mich auf die nächste Tasse Tee und noch mehr Weisheiten.

