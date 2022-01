Fahrt mit der Postkutsche

Wer erinnert sich nicht gern an unsere wunderschönen Altstadtfeste. Eine Begebenheit ist mir noch in ganz besonderer Erinnerung. Es war ein ganz besonders heißer Sommer. Am Tag des historischen Festumzugs kletterte das Thermometer auf 30 Grad. Die Sonne schien von einem fast wolkenlosen Himmel. Es war der Umzug, an dem sich unsere Redaktion beteiligte. Wir sollten in einer Postkutsche durch die Straßen der Innenstadt fahren. Dazu trugen wir historische Kostüme. Ich musste mich in ein bodenlanges Kleid aus dickem Tuch mit einem Reifrock zwängen. Kollege Hans-Dietrich Sandhagen ging es in seinem feinen Anzug von anno dazumal auch nicht viel besser. Uns standen die Schweißperlen auf der Stirn. Eine regelrechte Herausforderung aber war es, mit dem bodenlangen Kleid rückwärts aus der Kutsche wieder herauszuklettern. Die Trittbrettchen an der Kutsche waren von oben nämlich nicht zu sehen. Ich musste sie mit dem Fuß ertasten. Aber irgendwie trat mein Fuß immer nur ins Leere und beinahe wäre ich von der Kutsche heruntergefallen. Aber: Ich habe es überlebt! Meine Schilderung sollte Kollege Karl-Ernst Hueske immer warnend vor Augen haben. Schließlich hat er sich ja gewünscht, als Herzog mit einer Kutsche im Umzug fahren zu dürfen, um dann huldvoll das Volk am Straßenrand zu grüßen und dabei kühle Getränke zu genießen. Kalle! Der Herzog in der Kutsche? Nix da: Der Herzog fährt nicht mit der Kutsche. Der Herzog und die Herzogin nehmen hoch zu Ross am Umzug teil. Sie reiten ihm voran. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Und ein kühles Helles gibt’s im Sattel schon gar nicht! Vielleicht hinterher im Landsknechtlager. Na, Kalle, willste immer noch als Herzog mitmachen?

