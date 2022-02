Im Großen Bruch bei Hornburg soll wieder ein Moor entstehen. Dafür soll eine im Moment trockene Fläche vernässt werden. Es ist schon Jahre her, dass dort ein Mammutzahn gefunden wurde, der heute im Heimatmuseum Hornburg ausgestellt wird. Ich bin mal gespannt, was in der späteren Moorfläche so alles wieder auftaucht. Vielleicht ein ganzes Mammut, ein Säbelzahntiger oder ein Wollnashorn?

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de