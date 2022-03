Internationaler Kinderbuchtag

Das Foto zeigt Kinderbücher in einer Buchhandlung. In den Büchereien in Stadt und Kreis können Kinder stöbern.

Am Samstag ist der Internationale Kinderbuchtag. Das ist ein internationaler Aktionstag, der die Freude am Lesen unterstützen und das Interesse an Kinder- und Jugendbüchern fördern soll. Seit dem 2. April 1967 wird dieser Tag jährlich begangen. Der 2. April war der Geburtstag des dänischen Dichters und Schriftstellers Hans Christian Andersen. Der lebte von 1805 bis 1875 und ist berühmt für seine Märchen. Was haben Sie denn als Kind gern gelesen? Mein erstes Buch war in Schreibschrift. Es hieß „Bibimaus und die grünen Äpfel“. Es war mein Lieblingsbuch und ich könnte den Inhalt noch heute erzählen. Am meisten Spaß gemacht hat es, abends mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke zu lesen. Das war nicht erlaubt und deshalb umso spannender!

