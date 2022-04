Wunsch nach Frieden

Was für ein wunderschöner Frühlingstag war das am Dienstag: blauer Himmel, Sonnenschein und die Knospen an unserem Flieder und unserem Vogelbeerbaum springen schon fast auf. Die Meisen turnen im Garten an den Meisenknödeln und die Spatzen haben es sich in der Hecke bequem gemacht. Nachbars Katze räkelt sich genüsslich in der Sonne. Als ich in der Mittagszeit zum Briefkasten gehe, scheint die Sonne auf unsere Haustür. 19 Grad! Ich stehe auf unserem Hausstein und schließe die Augen. Was für eine wunderbare Ruhe hier herrscht. „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ – Mörikes Gedicht kommt mir in den Sinn. Und das Lied der Schlagersängerin Nicole „Ein bisschen Frieden“. Nein, kitschig ist das nicht. Wir brauchen nicht nur ein bisschen Frieden auf dieser Erde, sondern ganz viel davon!

