Fotos damals und heute

Blättern Sie gern in alten Fotoalben? Oder schauen Sie lieber Fotos auf dem Handy an?

Ich erinnere mich noch genau, wie das früher war, als meine Mutter in den späten 60er-Jahren unsere Urlaubsfotos liebevoll in Fotoalben einklebte, hübsch umrandete und mit kleinen Kommentaren versah. Das waren damals noch Schwarz-Weiß-Fotos. Sie sind übrigens heute noch viel besser erhalten als manches erstes Farbfoto aus den 70er-Jahren, das nun eher bonbonfarben verschossen ist. Heute bekomme ich die Urlaubsfotos von meinen Lieben, mit denen ich in einer Chatgruppe bin, gleich aufs Handy: ein bunter Marktstand mit einem rot-weiß gestreiften Sonnenschirm, Stiegen voller knallroter Erdbeeren und Palmen im Hintergrund. Ein Dekofahrrad am Straßenrand mit Blumentöpfen, in denen rote, gelbe und rosafarbene Tulpen und blaue Hyazinthen wachsen. Sie tippen auf Italien? Nein, Freiburg im Breisgau. Da ist der Frühling schon viel weiter als bei uns!

