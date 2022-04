Recherche ist oft ein mühsames Geschäft, das manchmal auch von Zufällen geprägt ist. So auch bei diesem Fall: In der Herzog August Bibliothek wurde jetzt die Sonderbriefmarke zum 450-jährigen Jubiläum des Bücherhauses präsentiert. Dabei stellte sich für mich die Frage: Gab es schon früher Sonderbriefmarken mit Bezug zu Stadt und Kreis Wolfenbüttel und wenn ja, wie viele und mit welchen Motiven? Auf diese Frage konnte uns das zuständige Bundesfinanzministerium bisher noch keine Antwort geben. Da es keinen örtlichen Philatelistenverein mehr gibt, wandten wir uns an den Landesverband, dessen Vorsitzender Holger Rudolf Evers gerade in der HAB weilte und zusagte, zusammen mit seinem Team vom Landesvorstand der Frage nachzugehen. Während der Vorstellung der neuen Sonderbriefmarke gab es zudem erste Hinweise auf frühere Sonderbriefmarken mit Bezug zu Wolfenbüttel. Der Kulturstadtvereinsvorsitzende Christoph Helm wusste, dass es in den 60er-Jahren wohl eine Briefmarke mit Noten zu dem Komponisten Michael Praetorius gegeben haben soll. Ganz konkret wurde dann der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling, der sogar im Besitz einer Sonderbriefmarke ist, die im Jahr 2011 zum 500. Jubiläum der Erstausgabe von Till Eulenspiegel erschienen ist. Wenn sie weitere Hinweise auf Sonderbriefmarken mit Bezug zu Wolfenbüttel haben, so schreiben sie uns gern.

