Extrem dreiste Holzdiebe?

Holzeinschlag im Harz, auf diesem Archivfoto am Stadtrand von Bad Lauterberg.

Gerade wollte ich in Wolfenbüttel-Süd auf die Autobahn nach Braunschweig fahren, da kommen auf meiner Spur zwei mit Holzstämmen vollgepackte Lastwagen an mir vorbei. Sofort machte es bei mir klick, denn auf dem Weg zur Autobahn hatte ich im Radio gehört, dass im Harz gerade sehr viel geschlagenes Holz gestohlen worden sei. Dabei wurde von den zuständigen Niedersächsischen Landesforsten davon ausgegangen, dass das Holz von Profis bei Seite geschafft worden sei. Professionell vollgepackt sahen die beiden vor mir fahrenden Holzlastwagen schon aus, aber … . Meiner Phantasie ist in solchen Fällen natürlich keine Grenze gesetzt. Aber dann denke ich mir: Es wäre schon extrem dreist von den Dieben, gestohlenes Holz tagsüber über die Autobahn wegzutransportieren, während im Radio die Meldung läuft, dass im Harz Holz gestohlen worden sei.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;lbsm.fsotu/ivftlfAgvolfnfejfo/ef#?lbsm.fsotu/ivftlfAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de