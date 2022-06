Nur ein paar Regentropfen

Es ist schwül in Wolfenbüttel. Am Himmel türmen sich immer mehr Gewitterwolken. Dann wird es ein wenig dunkler, obwohl gerade Mittagszeit ist und die Sonne am höchsten steht. Tatsächlich, es fängt an zu regnen. Einen schönen Landregen könnten wir bestimmt gut gebrauchen. Jedenfalls aus Sicht der Landwirtschaft bestimmt. Aber nein, es sind nur ein paar Tropen Regen, die fallen. Schon hört es auf zu tröpfeln. Und plötzlich ist der Himmel wieder himmelblau über Wolfenbüttel. Im Südkreis hat es an diesem Tag gar nicht geregnet. Gartenbesitzer werden wieder gießen müssen.

