Männer ohrfeigen sich bei Gielder Weihnachtsdisco

Gielde In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist laut Polizei ein Streitgespräch in Gielde mit Ohrfeigen und Nötigung geendet. Im Rahmen einer Weihnachtsdisco im Dorfgemeinschaftshaus gerieten zwei Männer über zuvor fotografierte und entwendete Kennzeichen in einen Streit. Ein Strafverfahren wurde...