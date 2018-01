Große Pläne hat die Gemeinde Schladen-Werla für das Jahr 2018. Rund 1,8 Millionen will sie für verschiedene Projekte ausgeben. Auf seiner Jobliste stehen unter anderem die Sanierung der Straße Knick, die Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes in Hornburg, die Erweiterung der Hornburger Kita sowie ein neues Baugebiet in Schladen. Die Straße Knick und der...