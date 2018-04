Der 20-Jährige kam in ein Krankenhaus. Foto: Holger Hollemann/dpa

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 15.30 Uhr.

Der 20-Jährige verlor vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte nach rechts von der Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. An der Maschine entstand Totalschaden.