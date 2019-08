Oldtimerfreunde starten in Hornburg zur Ausfahrt

Oldtimerfreunde der Region trafen sich am Wochenende für eine Ausfahrt zu Schlössern und Burgen im Braunschweiger Umland. Eine andere Oldtimerdurchfahrt durch Roklum verpassten sie jedoch ohne eigenes Verschulden. Zunächst einmal gab es am frühen Samstagnachmittag lange Gesichter in Roklum. Die...