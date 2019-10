Hornburger Ausstellung mit Arbeiten Claus Arnolds

Bei seinen Bildern lohnt sich der „zweite Blick“. Er enthüllt vielfach Details, die der Hornburger Kunstmaler Claus Arnold mit viel Akribie in seinen Arbeiten verewigt hat. Aus Anlass seines 100. Geburtstages gibt es nun eine Ausstellung in der Hornburger Museumsgalerie. Am 17. Oktober wäre Claus...