Hornburg. Der Vorfall ereignete sich in der Silvesternacht am Gerätehaus der Hornburger Feuerwehr. Es gab keine Verletzten, die Polizei ermittelt dennoch.

24-Jähriger bewirft Feuerwehrleute in Hornburg mit Böller

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hornburg sind in der Silvesternacht gegen 0.45 Uhr beim Einfahren in ihr Gerätehaus in der Straße Vor dem Braunschweiger Tor, von einem 24-jährigen Beschuldigten mit einem Feuerwehrkörper beworfen worden.

Dabei kam es zu keinen Verletzungen oder Sachbeschädigungen, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt – allerdings bestand im betroffenen Bereich ein striktes Verbot für das Abbrennen von Feuerwerk.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen und leitete Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein, so Pintak abschließend.