Unbekannte beschädigen Rollläden und Auto in Schladen

Die Polizei hat in Schladen mehrere Sachbeschädigungen in einer Nacht registriert.

So wurde laut Polizei an einem geparkten BMW der linke Außenspiegel beschädigt. Schaden: mindestens 100 Euro. Zudem beschädigten die Täter vier Außenrollläden an Häusern und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Im dritten Fall und an einem weiteren Haus zerschlugen die Täter zwei Außenrollläden und verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro.

Die Polizei ermittelte nach eigenen Angaben, dass am Abend des

4. Januar in der Nähe eine Feier stattgefunden habe. Derzeit schließe sie nicht aus, dass Gäste dieser Feier die Sachbeschädigungen begangen hätten. So suche die Polizei einen dunklen Mercedes Kombi (mindestens 15 Jahre alt), der im Tatzeitraum vom Tatort weggefahren worden sei. Hinweise:

(05335) 92960.