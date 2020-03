Der Unfall ereignete sich auf der Schloßbergstraße in Hornburg.

Hornburg. Ein am Fahrbahnrand geparkter Citroen wird durch den Unfall beschädigt. Möglicherweise fährt der Verursacher ein weißes Fahrzeug.

3000 Euro Unfallschaden - Fahrer flüchtet in Hornburg

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war am Montag, 2. März, ein bislang nicht ermittelter Fahrer zwischen 10 und 16.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Schloßbergstraße in Hornburg geparkten grauen Citroen gestoßen und dann geflüchtet.

Gesucht wird ein weißes Fahrzeug

Den an der Fahrerseite des Citroens entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um einen weißen Wagen handeln, da Fremdlack in weiß festgestellt werden konnte, so die Polizei weiter. Zeugen werden gesucht. Sie melden sich unter (05331) 9330.