Chef der Grotjahn-Stiftung: Mitarbeiter nicht alleinlassen

Seitdem vor zwei Wochen die ersten Corona-Infektionen im Schladener Senioren- und Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung bestätigt wurden, sind sechs Heimbewohner verstorben, die mit dem Virus infiziert waren. Am Dienstag wurde der sechste Todesfall gemeldet. Derzeit sind 19 Bewohner und 7 Mitarbeiter infiziert. Über die aktuelle Situation in der Einrichtung sprach Redakteurin Maria Osburg mit Mirko Bloemke, Geschäftsführer und Einrichtungsleiter der Grotjahn-Stiftung gGmbH, Heiko Zalesinski, Referatsleiter Pflege und Betreuung, und Günter Jakobiak, Stiftungsratsvorsitzender der Grotjahn-Stiftung zu Schladen.

Was macht die aktuelle Situation mit den Mitarbeitenden Ihrer Einrichtung?

Mirko Bloemke: Es ist für die Mitarbeiter mittlerweile eine hohe psychische Belastung. Wir unterstützen, wo wir können. Wir bieten zum Beispiel Supervision an durch unsere hauseigene Pastorin, Ulrike Baehr-Zielke. Wir geben da den Rahmen und die Möglichkeiten, dass sich die Mitarbeiter austauschen können. Vom ersten Moment an, war es uns wichtig, dass sie sich nicht alleingelassen fühlen.

Günter Jakobiak: Wir sind sehr dankbar für den Einsatz der Mitarbeiter – über alle Bereiche hinweg. Alle sind füreinander da. Drei Mitarbeiter haben sich sofort gemeldet und bereit erklärt, in dem betroffenen Bereich zu arbeiten.

Gibt es von Seiten der Heimbewohner auch viel Gesprächsbedarf?

Heiko Zalesinski: Für die Heimbewohner in dem betroffenen Wohnbereich ist die Situation vor allem dadurch dass sie eine demenzielle Veränderung haben, sehr speziell. Sie erkennen die Mitarbeiter mitunter nicht mehr, die mit Mundschutz, Kitteln, Handschuhen, Brillen und Hauben arbeiten. Das führt dazu, dass sie nervöser sind, dass Essen und Trinken schwerer fällt. Wir haben das Speisenagebot deswegen erweitert. Leider können sie ihre Gefühle mitunter nicht mehr 100-prozentig ausdrücken; die Kommunikation erfolgt nonverbal.

Wie viele Bewohner in der gesamten Einrichtung leiden unter Demenzerkrankungen?

Zalesinski: 160-170 Bewohner haben insgesamt eine demenzielle Veränderung. Insgesamt gibt es 225 stationäre Bewohner.

Wie hat das Coronavirus den Alltag im Schladener Senioren- und Pflegeheim verändert?

Jakobiak: Die Abläufe sind verändert worden. Es gibt zum Beispiel kein Café mehr, das sonst auch für Gäste offen war. Die Mitarbeiter in dem betroffenen Haus haben keinen Kontakt zu den anderen Mitarbeitern. Das wird streng getrennt. Es gibt keine Besucher, wir sind auch nach außen hin geschlossen. Das ist nach wie vor wichtig. Bei den Palliativbewohnern werden Ausnahmen gemacht. Es ist insgesamt etwas ruhiger geworden. Auch im Außenbereich. Mit anderen Aktivitäten, die im Hof stattfinden, sollen die Mitarbeiter und Bewohner erfreut werden. Es gibt Musikveranstaltungen zum Beispiel, um die Stimmung zu verbessern.

Bloemke: Wir haben für alle Bewohner selbstgenähte Masken bekommen, damit sie sich schützen können, wenn sie nach draußen gehen. Das waren Spenden der Landfrauen und Kirchengemeinden, die für uns genäht haben.

Halten Sie Lockerung des Besuchsverbots in einem Heim wie Ihrem für sinnvoll?

Bloemke: Ich kann es verstehen, dass Angehörige mit dem Menschen, den sie lieben oder den sie großgezogen haben, zusammen sein wollen. Aber wir haben dann das Problem, dass Leute reinkommen, die etwas in sich tragen, was wir nicht sehen oder wissen. Dann müssten wir dringend benötigte zusätzliche Schutzkleidung wie Masken, Kittel und Hauben rausgeben. Bei über 200 Bewohnern auf unserem Gelände, hätten wir einen hohen zusätzlichen Bedarf an Schutzausrüstung. Und es ist mitunter nicht einfach, diese Sachen zu bekommen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung des Landkreises bei der Besorgung dieser Waren. Für unsere Mitarbeiter ist derzeit ausreichend Schutzkleidung vorhanden.

Wie können die Heimbewohner mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben?

Zalesinski: Die Angehörigen kommunizieren häufig über das Telefon, wir haben auch schon vereinzelt Videotelefonie ermöglicht. Das kam auch sehr gut an.

Bloemke: Die Bewohner bekommen auch viele kleine Briefe und Päckchen von Angehörigen, Freunden und Bekannten. Dann bekommen die Eltern beispielsweise Pakete mit ihren Lieblingssachen.

Zalesinski: Zu Ostern hatte die Kirchengemeinde auch einen Aufruf gestartet, den Heimbewohnern Nachrichten zukommen zu lassen. Mehr als 600 Zuschriften, Päckchen und Bilder von Kindern haben uns da erreicht, die wir verteilt haben.

Werden alle Heimbewohner und Mitarbeiter regelmäßig getestet?

Zalesinski: Die positiven Fälle beschränken sich auf zwei Wohnbereiche, dort wurden alle Mitarbeiter und Bewohner getestet. Die Infizierten wurden getrennt. Dann wurden die Negativen nochmal getestet. Sollten jetzt Symptome auftreten, wird erneut beprobt. Täglich wird die Körpertemperatur gemessen.

Konnte Ihre Einrichtung im Vorhinein ausreichend vor dem Virus geschützt werden? Hätten es geholfen, wenn mehr und früher getestet worden wäre – bevor die ersten Symptome und Verdachtsfälle auftreten?

Zalesinski: Im Nachhinein darüber zu diskutieren, ist müßig. Wir haben alle vorgegebenen Maßnahmen und darüber hinaus ergriffen.

Jakobiak: Wir haben beim Thema Testen sehr gute Erfahrungen mit unserem Gesundheitsamt gemacht. Wir haben mehr als 200 Tests bisher durchgeführt – das ist wichtig, um ein geregeltes Leben und neue Aufnahmen zu ermöglichen. Wir brauchen ausreichend Messkapazitäten – wir müssen immer wieder testen. Jeder Test ist nur eine Momentaufnahme.