Motorradfahrer nach Sturz bei Schladen leicht verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, so die Polizei, kam am Samstag, 25. April, gegen 17.15 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 500 zwischen Schladen und Neuenkirchen in Höhe des Buchladens im Verlauf einer Linkskurve mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf sei er zu Fall gekommen und habe sich leicht verletzt. Am Motorrad sei Sachschaden entstanden.