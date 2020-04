Zwei Fahrer unterwegs im Kreis Wolfenbüttel ohne Führerschein

Gleich zwei Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei nach eigenen Angaben am vergangenen Wochenende erwischt – am Samstag, 25. April, gegen 9.45 Uhr in Schladen und dann am Sonntag, 26. April, gegen 8.55 Uhr in Dorstadt. Laut Polizeisprecher Frank Oppermann kontrollierte eine Streife in Schladen einen Autofahrer, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums an der Hermann-Müller-Straße unterwegs gewesen war. Der 85-Jährige sei ebenso nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins wie ein 60-jähriger Autofahrer, der auf der Hauptstraße in Dorstadt kontrolliert worden sei. Gegen beide Fahrer seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, die Autos hätten stehen bleiben müssen.

