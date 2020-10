Der Samtgemeinderat Oderwald schloss sich auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig der Resolution der Samtgemeinde Elm-Asse zur Zwischenlager-Standortsuche für den rückgeholten radioaktiven Abfall aus dem maroden Salzbergwerk Asse II in Remlingen an.

Samtgemeinde Oderwald schließt sich der Asse-Resolution an

Die Betroffenheit über die Vorgänge rund um das marode Salzbergwerk Asse, speziell zur Kontroverse über die Suche nach einem Zwischenlager für den Atommüll aus diesem Bergwerk, ist in der Samtgemeinde Oderwald fast genauso groß wie in der unmittelbar betroffenen Samtgemeinde Elm-Asse. Deshalb sei es auch klar gewesen, dass sich der Samtgemeinderat Oderwald auf seiner jüngsten Sitzung in Groß Flöthe der bereits vor einigen Wochen verabschiedeten Resolution der Nachbar-Samtgemeinde einstimmig angeschlossen habe, teilte Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann nach der Sitzung mit.

Die Resolution zur Zwischenlager-Standortsuche für die rückgeholten radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II wird nicht nur an die zuständigen Bundes- und Landesministerien sowie die Bundesgesellschaft für Endlagerung als Betreiber der Schachtanlage geschickt, sondern auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der Resolution wird unter anderem ein wissenschaftlicher Standortevergleich von Asse-nahen und Asse-fernen Standorten gefordert, der auch eine vergleichbare Untersuchung von Standorten mit größeren Abständen zur Wohnbebauung beinhalten soll.

Lohmann erklärte, dass die Annahme der Resolution auch ein Zeichen der Solidarität mit der Samtgemeinde Elm-Asse sei. Schon 2016 hatte die Samtgemeinde auch eine Resolution der Stadt Salzgitter zum Schacht Konrad mit unterstützt.

Einen Tag vor der Samtgemeinderatssitzung hatte sich Lohmann mit den Bürgermeister der Gemeinden getroffen, um über geeignete lokale Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu sprechen. Man habe sich darauf geeinigt, so Lohmann, dass bei einem Erreichen eines Inzidenzwert von 50, der am Donnerstag im Landkreis Wolfenbüttel zu erwarten sei, alle öffentliche Einrichtungen bis auf Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden. Das betreffe in der Samtgemeinde Oderwald vor allem die Dorfgemeinschaftshäuser und Sportheime. Die Samtgemeindeverwaltung sei nur noch nach vorheriger telefonischer Anmeldung erreichbar. Alle Gremiensitzungen nach der Samtgemeinderatssitzung wurden abgesagt. Die Schließung der öffentlichen Einrichtungen soll solange gelten, bis der Inzidenzwert länger als sieben Tage unter 50 bleibt.