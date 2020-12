In ihrer ersten Kampagne wurden in der Schladener Zuckerfabrik insgesamt 8200 Tonnen Rüben verarbeitet. Das war vor 150 Jahren. Heutzutage sind es 1,3 Millionen Tonnen. Lesen Sie hier mehr über die 150-jährige Geschichte der Zuckerfabrik in Schladen.

Zuckerfabrik Schladen verarbeitet 1,3 Millionen Tonnen Zuckerrüben

Der Schornstein raucht in Schladen. Zirka 1,3 Millionen Tonnen Rüben werden voraussichtlich bis zum Abschluss der aktuellen Kampagne im Werk verarbeitet worden sein. Daran hätten sich die 45 Landwirte, die sich vor exakt 150 Jahren, am 5. Dezember 1870, zur „Actien Zuckerfabrik Schladen“ zusammenschlossen, sicher nicht träumen lassen. Grund genug, in einem Pressegespräch vor Ort auf den aktuellen Stand des Werks und seine Geschichte zurückzublicken.

Pandemie dezimierte Belegschaft

„Die Spanische Grippe hat sich 1918 und 1919 verheerend auf die Belegschaft ausgewirkt“, erzählt Werksleiter Jörg Vietmeier aus der Geschichte. Schladen sei immer gewachsen. Heute werde fast 160 mal so viel produziert wie noch vor 150 Jahren. „Über 100 Jahre seiner Geschichte war das Werk eine reine Rohzuckerfabrik“, so Vietmeier weiter. „Nur durch den Anschluss an die Ortsumgehung können wir weiter arbeiten“, ergänzt er. Um die 11.000 Tonnen Zuckerrüben rollen täglich ins Werk. Ungefähr alle fünf Minuten passiert ein LKW das Werkstor.

Bürgermeister freut sich über die Fabrik

„Die haben wir damals einfach mitgebaut, als der Bund die Ortsumgehung gebaut hat“, erinnert sich Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla. Überhaupt, man pflege eine gute Nachbarschaft, sei regelmäßig im Gespräch, wenngleich das derzeit eher virtuell als persönlich passiere. „Schladen liebt seine Zuckerfabrik und die Zuckerfabrik liebt Schladen. Das passt seit 150 Jahren gut zusammen“, so Memmert. Der Erfolg des Schladener Werkes sei auch von der gute Nachbarschaft zwischen Gemeinde und Werk geprägt.

„150 Jahre sind in der Industriegeschichte eine ganz lange Zeit“, stellt Arend Wittenberg, bei Nordzucker für die Produktion zuständig, fest. „100 Jahre nach der Spanischen Grippe stehen wir wieder mit Maske hier. Und die Kollegen stemmen das. Darauf bin ich stolz“, sagt er. 220 Mitarbeiter sind in Schladen beschäftigt, berichtet Betriebsratsvorsitzender Ralf Koppe. „Sie gehen ganz diszipliniert mit der Pandemie um“, sagt er.

Kleine Geburtstagsrunde zum 150. Betriebsjubiläum: Andreas Memmert (Bürgermeister Schladen-Werla, von links), Betriebsratsvorsitzender Ralf Koppe, Arend Wittenberg (Head of Production Europe) und Schladens Werksleiter Jörg Vietmeier sind sich einig, dass die Feier nachgeholt wird. Foto: Frank Schildener

Einen Ausblick auf die Zukunft sollte bei all den Rückblicken nicht vergessen werden. Umweltthemen und Lebensmittelsicherheit nehmen an Bedeutung zu, berichtet Vietmeier. Nordzucker schreibe inzwischen wieder schwarze Zahlen und wolle insgesamt CO2-neutral werden. Auch der Anteil an Biorüben habe sich kontinuierlich erhöht. „Seit 2017 hat er sich jährlich verdoppelt“, so Vietmeier. Und was kommt hinten raus aus den täglichen 11.000 Tonnen Rüben? Zirka 1900 Tonnen Zuckerderivate, unter anderem in Form von Dicksaft. Die große Feier zum 150. Geburtstag soll übrigens nachgeholt werden, versprechen Fabrik und Bürgermeister.

