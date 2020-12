Kalkschlämme in der Feldmark im Kreis Wolfenbüttel gefunden

Die Polizei sucht Hinweise zu einer möglichen Umweltverschmutzung. Nach ihren Angaben war am 2. Dezember festgestellt worden, dass Unbekannte eine zu dem Zeitpunkt unbekannte weiße und zunächst offenbar flüssige Masse in einen Graben an einem Feldweg zum Oder in Ohrum abgelassen hatten. Am 7. Dezember wurde eine weitere Ablagerung an einem Feldweg am Bungenstedter Turm, Halchter, festgestellt. Letztlich konnte auch in Adersheim an einem Feldweg gegenüber des Sportplatzes diese weiße Masse festgestellt werden.

Auf dem Transporter befindet sich ein Fass

Erste Untersuchungen des Landkreises Wolfenbüttel ergaben, dass es sich offenbar um Kalkschlämme handelt, die unerlaubt entsorgt wurden, so die Polizei. Und weiter: „In diesem Zusammenhang wurde ein weißer VW Transporter mit Anhänger und darauf befindlichem Fass in der Nähe der Ablageorte gesehen.“

Zeugen melden sich unter (05331) 9330.

red