Feuerwehr Heiningen übernimmt altes Tankstellengelände

Heiningen. Das stillgelegte Heininger Gelände an der Hauptstraße soll schon bald als Übungs- und Veranstaltungsort für die Feuerwehr genutzt werden.

Die stillgelegte Tankstelle in Heiningen soll nach 20 Jahren neu genutzt werden. In einem Festakt hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heiningen den Gebäudekomplex jetzt an die Ortsfeuerwehr für die zukünftige Nutzung übergeben. Das teilt Felix Kunze vom Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Oderwald mit.

20 Jahre lang stand das Gelände der Tankstelle an der Hauptstraße in Heiningen leer. Die Voreigentümerin hatte in Gesprächen deutlich gemacht, dass sie sich eine Nachnutzung durch die Feuerwehr wünsche und das äußere Erscheinungsbild nicht verändert werden solle, teilte die Feuerwehr mit.

Erdtanks mussten verfüllt werden

Für den Verkauf an den Förderverein musste die Tankstelle jedoch zunächst stillgelegt werden. Dazu gehörten einige Arbeiten, die im Vorfeld erledigt werden mussten. Die sich auf dem Gelände befindlichen Erdtanks mussten gereinigt und mit Sand verfüllt werden. Auch ein Bodengutachten wurde erstellt, um eine Verunreinigung des 2481 Quadratmeter großen Grundstückes ausschließen zu können.

Neuer Besitzer des Geländes soll der Förderverein der Feuerwehr Heiningen sein. Der Förderverein will die gesamte Anlage nun der Ortsfeuerwehr Heiningen zur Verfügung stellen. Nach und nach sollten nun Renovierungsarbeiten erfolgen, um das äußere Erscheinungsbild der Tankstelle zu erhalten, berichtet die Feuerwehr.

Zeltlager auf dem Gelände möglich

Die Gebäude sollen den Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr sowohl als Lagerflächen als auch als Übungsobjekte dienen. Für den großen Vorplatz seien ebenfalls verschiedene Nutzungsmöglichkeiten angedacht. So können Übungsdienste und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr, aber auch der Einsatzabteilung stattfinden, heißt es. Auf der Rasenfläche seien auch Zeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehr möglich. Durch die bereits geleisteten Vorarbeiten stehe sogar eine Lagerplatz-Reserve für eventuelle bei Hochwasser benötigte Sandsäcke zur Verfügung.

Während einer kleinen Feier, dem Tag der offenen Tankstelle, erfolgte nun die Übergabe. Mit einem Hygienekonzept und strengen Auflagen konnte diese Veranstaltung ausgerichtet werden. Mit Getränken, Köstlichkeiten vom Grill und Pommes waren neben den Feuerwehrmitgliedern auch alle Bürgerinnen und Bürger Heiningens eingeladen.

Dank an den Förderverein

Ortsbrandmeister Dennis Hannig dankte während des Festaktes einerseits dem Förderverein für die Organisation und Ausrichtung dieser Veranstaltung. Sieben Monate intensive Arbeit seien bis zum Tag der offenen Tankstelle nötig gewesen. Außerdem ging ein Dank in einer besonderen Form an die Vorbesitzerin der Tankstelle, die von Ortsbrandmeister Hannig zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Heiningen ernannt wurde, heißt es in der Mitteilung weiter.

Während der Veranstaltung nahm Gemeindebrandmeister Oderwald Alexander Steek außerdem einige Ehrungen vor. Dabei wurden Thomas Huld und Klaus-Rüdiger Peik für ihre bisher 40-jährige Dienstzeit mit dem Niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen geehrt.

Ehrungen und Segnung

Für 25-jährige Dienstzeit erhielt Markus Hoff das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen.

Am selben Tag erhielt auch das neue Mannschaftstransportfahrzeug für die kommenden Einsätze durch Pfarrer Matthias Eggers die Segnung.

red

