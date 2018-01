Wandern mit Sportverein und Feuerwehr

Roklum Eine Wanderung bei Roklum veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Roklum. Termin ist am Sonntag, 7. Januar. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gerätehaus in der Weststraße. Die Wanderstrecke beträgt etwa acht Kilometer. Im Anschluss wird ein Braunkohl-Essen angeboten....