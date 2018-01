Klönabend beim Naturschutzbund

Schöppenstedt Veranstaltungen des Naturschutzbundes (Nabu) Schöppenstedt finden nach Angaben der Gruppe von sofort an im Gasthaus Sportheim Schöppenstedt statt. So ist es auch mit dem Klönabend, der am Mittwoch, 14. Februar, um 19.30 Uhr beginnt. Laut Einladung soll es an diesem Abend ein nettes Beisammensein...