Warum der Wolfenbütteler Spargel anders schmeckt

Bevor der Spargel auf dem Teller landet, ist sehr viel Arbeit vonnöten. Friedrich Heins vom Spargelgut Braunschweiger Land in Uehrde weiß das aus eigener Erfahrung. In der zehnwöchigen Saison gehen er und sein Team ans Limit, damit die Menschen aus der Region die schmackhaften weißen Stangen verzehren können. „Ich bin in den zehn Wochen, in denen die Spargelsaison stattfindet, an sieben Tagen die Woche...