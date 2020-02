Asse-Messungen: Viele Besucher informieren sich in Wittmar

Rund um das ehemalige Jägermeistergebäude in Wittmar herrschte am Sonnabend Trubel. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte zu einem Info-Tag geladen, bei dem das Verfahren und die Technik rund um die 3D-seismischen Messungen von Fachleuten erklärt wurden. Diese speziellen Messungen lässt das BGE derzeit im Umfeld der Schachtanlage Asse II von einer polnischen Spezialfirma durchführen (wir berichteten). Diese Firma ist in...