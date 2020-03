Der Unfall ereignete sich am Asseweg an der Einmündung zur B 79.

Radfahrer wird bei Verkehrsunfall in Wittmar leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, übersah am Montag, 2. März, gegen 14 Uhr eine 55-jährige Autofahrerin beim Einbiegen vom Asseweg auf die Bundesstraße 79 in Wittmar einen bevorrechtigten Radfahrer.

Radfahrer kam ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so der Polizeibericht weiter. Sachschaden sei nicht entstanden.