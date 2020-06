Kissenbrück. Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei in Kissenbrück, Landkreis Wolfenbüttel, den alkoholisierten Fahrer eines Transporters kontrolliert.

Autofahrer mit 3,09 Promille in Kissenbrück unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei Wolfenbüttel am frühen Dienstagmorgen in Kissenbrück auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße den Fahrer eines Transporters, der zuvor aus Braunschweig kommend schon durch seine Fahrweise aufgefallen war. Das teilt die Polizei mit.

Polizei entzieht 46-Jährigem den Führerschein

Bei der Kontrolle hätten die Polizisten einen Alkoholrausch beim 46-jährigen Fahrer festgestellt. Der Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 3,09 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. red