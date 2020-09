Motorradfahrer wird bei bei Kalme Unfall schwer verletzt

Timmern. Nach den Erkenntnissen der Polizei war der 70-Jährige am Nachmittag mit seiner Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist nach Angaben der Polizei Wolfenbüttel am Montag, 7. September, gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Sturz auf die Fahrbahn

Nach Stand der Ermittlungen war der Motorradfahrer auf der Landesstraße 512 – Timmern in Richtung Kalme – unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto und stürzte auf die Fahrbahn, so Polizeisprecher Frank Oppermann.

Rettungsdienst im Einsatz

Der Mann sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen sei Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro entstanden. Das Motorrad habe abgeschleppt werden müssen.

red