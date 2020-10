Elektrogeräte, Kleidung, ein Lebensmittelgeschäft, weitere Parkplätze oder andere Sortimente in bestehenden Geschäften? Die Samtgemeinde Elm-Asse führt ab sofort eine Onlinebefragung zum Einzelhandelsbedarf durch. Das teilte die Samtgemeinde durch ihren Pressesprecher Florian Kneifel am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Das Leben im ländlichen Raum funktioniert nur dann, wenn die Menschen sich vor Ort mit den für sie wichtigen Dingen versorgen können. Doch was sind diese Dinge? Was wird dringend gebraucht in der Samtgemeinde, in Remlingen, in Schöppenstedt, in Winnigstedt oder in Groß Vahlberg. Um das herauszufinden und nicht am tatsächlichen Bedarf der Bürgerinnen und Bürger vorbei zu planen, startet ab sofort eine freiwillige Onlinebefragung.

Durchgeführt wird die Befragung durch die Cima Beratungs und Management GmbH aus Hannover. Eine Registrierung ist nicht nötig und es sind selbstverständlich keine persönlichen Daten erforderlich. Es geht einzig darum, den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger zu ermitteln und entsprechend zu handeln. Wir bitten um rege Teilnahme unter der Adresse: www.cima.de/umfrage/elm-asse/buerger.