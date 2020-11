Die Schöppenstedter Grundschüler können sich über 60 Computer freuen. Sie wurden von der Initiative „Hey, Alter“ gespendet und sollen Familien zur Verfügung gestellt werden, die sich keinen Rechner leisten können.

Die Leitung der Schule hatte im Sommer Eltern befragt, wer seinen Kindern einen Computer zur Verfügung stellen könne, um E-Mails zu empfangen oder am Online-Unterricht teilzunehmen. „Ein Viertel der Schüler können daheim aus finanziellen Gründen keinen Rechner nutzen“, so Florian Kneifel, Pressesprecher der Samtgemeinde Elm-Asse. Das erste Gerät von insgesamt 60 Laptops und Mini-PCs übergab Bretschneider an Kirsten Szukal. Die Schöppenstedterin ist Mutter von sieben Kindern im Alter von 3 bis 21 Jahren. „Auch wenn mein Mann und ich beide berufstätig sind, wird es doch schwierig, genug Computer anzuschaffen, damit parallel gearbeitet werden kann“, sagt sie.

„Wer sich keinen Rechner leisten kann, fühlt sich schnell abgehängt“

„So viele Familien bekommen jetzt die Möglichkeit, ausgestattet zu werden, das ist toll“, freut sich Schulsozialarbeiterin Gabriela Krasnodembski. „Wer sich keinen Rechner leisten kann, fühlt sich schnell abgehängt“, ergänzt Kollegin Vera Ede. „Wir haben an der Schule das ganze soziale Spektrum. Wir hoffen, dass wir durch die Aktion Eltern besser erreichen und eine bessere Teilhabe ermöglichen können.“ Lehrer Florian Chmiel will Unternehmen ermutigen, Rechner abzugeben. Unterricht werde zunehmend digitaler und Kinder müssten immer früher den Umgang mit dem PC erlernen. „Wenn sich eine Familie keinen leisten kann, hat das Auswirkungen von der Grundschule bis ins Berufsleben“, so Chmiel.

Die gebrauchten Rechner werden in Unternehmen eingesammelt

Große Freude auch bei der Verwaltung, die Schulträger ist: „Angesichts der begrenzten Mittel für die Grundschulen in der Samtgemeinde ist das eine tolle Sache“, sagt Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann. Und Martin Bretschneider von der Initiative „Hey, Alter“ berichtet: „Wir sammeln von Unternehmen gebrauchte Rechner ein und bereiten sie für Schüler vor.“ Die Rechner würden professionell gelöscht zertifiziert, erklärt Holger Kämmerer (ATD Systemhaus, Braunschweig). Sein Unternehmen kümmert sich um Logistik, Löschung und Nutzungsfähigkeit der Rechner.

Apropos Logistik: Nicht alle Eltern jener Grundschüler haben Fahrzeuge und können sich die Rechner abholen. Das übernimmt Diana Schöttler, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, gemeinsam mit ihrem Mann. „Wenn es geht, liefern wir bis an die Haustür“, sagt sie.