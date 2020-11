Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Donnerstag, 12. November, in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr fast vollständig den Lack eines an der Braunschweiger Straße in Schöppenstedt geparkten Mercedes zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 7500 Euro geschätzt, so die Polizei weiter. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330 .

red