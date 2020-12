Asse: Begleitgruppe empört über Zwischenlager-Ausschreibung

Der Atommüll aus der Asse bleibt auch nach der Rückholung weitere Jahrzehnte im Landkreis Wolfenbüttel. Dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher. Das Zwischenlager für den Atommüll soll nur wenige Hundert Meter entfernt von der Schachtanlage bei Remlingen, zehn Kilometer südöstlich von Wolfenbüttel, gebaut werden. Das geht aus einer aktuellen europaweiten Ausschreibung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervor, über die unsere Zeitung am Sonnabend berichtete.

In dieser Ausschreibung ist mit Blick auf den Standort des Zwischenlagers bereits unmissverständlich formuliert: „Die zu planende Anlage soll in der Nähe der Schachtanlage Asse 2 Am Walde 238319 Remlingen errichtet werden.“ Der erste Teil der Ausschreibung endet bereits am 21. Dezember um 11 Uhr. Bis dahin müssen interessierte Firmen ihr Angebot bei der BGE eingereicht haben.

Standortwahl ohne Vergleich mit Asse-fernen Standorten

Die Standortwahl scheint damit entschieden – ohne das zwei konkrete Asse-ferne Standorte geprüft wurden, wie es die Mitglieder der Asse-2-Begleitgruppe, die den Rückholungsprozess begleiten, Anfang Oktober noch einmal nachdrücklich in einem Brief an das Bundesumweltministerium gefordert hatten. Aus Protest hatte die Begleitgruppe gar ihre Arbeit niedergelegt. Erst wenn das Bundesumweltministerium diesem Vergleich zustimmt, wollte sich die Gruppe, der Kommunalpolitiker, Hauptverwaltungsbeamte und Bürgerinitiativen angehören, wieder an dem Begleitprozess beteiligen.

Die Begleitgruppe zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung am Montag empört über die aktuellen Entwicklungen: „Die Asse-2-Begleitgruppe empfindet die inzwischen erfolgte Ausschreibung für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für das Zwischenlager als weitere Brüskierung. Wir gehen davon aus, dass damit keine Fakten geschaffen werden. Der Schaden eines solchen Vorgehens wäre immens. Die Glaubwürdigkeit von Beteiligungsprozessen, wie gerade auch bei der Endlager-Suche für den hochradioaktiven Abfall gefordert, wird erschüttert“, teilt Landrätin Christiana Steinbrügge (SPD) als Sprecherin der Asse 2-Begleitgruppe auf Nachfrage mit.

Asse-2-Begleitgruppe spricht von zerstörtem Vertrauen

„Wofür sollte es noch eine Begleitgruppe geben, wenn eh bereits entschieden ist?“, fragt Christiane Jagau, als zivilgesellschaftliche Vertreterin in der Begleitgruppe, „das kostet auch alles Steuergeld.“

Inzwischen gebe es nach Angaben von Steinbrügge ein Signal aus dem Bundesumweltministerium, der BGE und dem Landesumweltministerium für einen Gesprächswunsch zum Zwischenlagerstandort. „Die Asse-2-Begleitgruppe wird sich einer Konfliktlösung nicht verschließen und erwartet entsprechende Vorschläge, die das Vertrauen in die beteiligte Politik und den Betreiber wiederherstellen“, heißt es in dem Statement weiter.

Gespräch mit Asse-Verantwortlichen geplant

Der Wolfenbütteler Landtagsabgeordnete Marcus Bosse (SPD) hatte sich zusammen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der auch Chef des SPD-Bezirks Braunschweig ist, stark gemacht für ein Gespräch mit den Mitgliedern der Asse-II-Begleitgruppe. Teilnehmen sollen Landesumweltminister Olaf Lies (SPD), Staatssekretär Jochen Flasbarth und BGE-Geschäftsführer Stefan Studt. Der Termin steht noch nicht fest. Er soll laut Bosse als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Der SPD-Politiker berichtet uns, er gehe aber nicht davon aus, dass ein Vergleich mit konkreten Asse-fernen Standorten noch durchgeführt werde. Deswegen schlage er einen Vergleich mit fiktiven Standorten vor. „Fraktionsübergreifend bereiten wir derzeit einen Antrag im Landtag vor, der sich mit dem Zwischenlager befasst“, berichtet Bosse.

Am 10. Dezember informiert die BGE per Livestream im Rahmen einer „Betrifft“ – Veranstaltung über die Erkundungsbohrungen R10 und R11. Beginn ist um 18 Uhr. Zum Livestream gelangt man auf: www.bge.de Dr. Jens Führböter und Alexander Weis sind die Referenten des Abends. Für die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II muss die BGE mehr Kenntnisse über den Untergrund erlangen. Die Erkundungsbohrungen R10 und R11 sind Teil eines größeren Erkundungsprogramms dessen Ergebnisse in das geologische und hydrologische Modell der Asse einfließen werden.