Der Zwischenfall ereignete sich an der Braunschweiger Straße.

Unbekannte werfen Fensterscheibe in Schöppenstedt ein

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben um Zeitraum zwischen Sonntag, 7. März, 16 Uhr, und Montag, 8. März, 8 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einer zurzeit leerstehenden Wohnung in Schöppenstedt an der Braunschweiger Straße eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird mit 250 Euro angegeben, heißt es weiter im Bericht vom Dienstag. Zeugen werden gesucht. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter (05332) 946540.

red