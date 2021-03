Polizei misst Tempo in Schöppenstedt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben in Schöppenstedt Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Am vergangenen Mittwoch, 10. März, haben Beamte zwischen 12.15 und 14 Uhr das Tempo auf der Neuen Straße in Schöppenstedt gemessen.

Zehn Autos zu schnell

Rund 300 Fahrzeuge passierten die Messstelle innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Hiervon waren zehn Fahrzeuge schneller als die an der Messstelle erlaubten 50 km/h. Der schnellste Fahrer war 37 km/h zu schnell unterwegs. Er hat mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen. Die anderen Autofahrer wurden mit einem Verwarngeld belegt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

red