Bewerbungsphase bei Lab4Land in Schöppenstedt beginnt

Interessierte Teams haben nun die Möglichkeit, sich auf einen Platz in einem Programm des Lab4Land-Accelerators in Schöppenstedt zu bewerben, welches den Fokus auf Innovationen für den ländlichen Raum legt und auf dem Land stattfindet. Unter dem Motto „Innovativ. Nachhaltig. Ländlich.“ werden im Sommer dieses Jahres die Teilnehmenden ihre Projekte und Geschäftsideen voranbringen, teilt Lab4Land mit. Die Absicht des Lab4Lands-Accelerators sei es, den Herausforderungen des ländlichen Lebens mit der Innovationskraft junger Unternehmen zu begegnen. Der Fokus des Accelerators liege auf Geschäftsmodellen, die die Zukunft des ländlichen Raums aktiv mitgestalten.

Unternehmen und Projekte mit gesellschaftlichen Mehrwert und einem klaren sozialen und ökologischen Zweck sollen gefördert werden. Bei der Zielausrichtung orientiere sich der Lab4Land-Accelerator an den Nachhaltigkeitszielen der UN, sodass die inhaltlichen Schwerpunkte auf der regenerativen Landwirtschaft, der Energiewirtschaft, der Kreislaufwirtschaft, dem Zugang zur Gesundheitsfürsorge, dem Naturschutz und Kunst, Kultur und Medien liegen. Teams, die in diesen Handlungsfeldern agieren, können sich nun auf ein Platz im Lab4Land-Accelerator bewerben.

Bewerber haben Zeit bis zum 6. Juni sich in Schöppenstedt sich zu bewerben

Die Bewerbungsphase endet am Sonntag, den 6. Juni. Nach dem erfolgreichen Start 2020 (wir berichteten) gehe der Lab4Land-Accelerator dieses Jahr in die zweite Runde. Es sei deutschlandweit der erste Accelerator auf dem Land, der sich auf Innovation für das Leben auf dem Land konzentriert. Das Programm läuft vom 23. August bis zum 17. September auf dem Dstation Kreativ-Campus in Schöppenstedt im Süd-Osten Niedersachsens. In diesen vier Wochen leben und arbeiten die teilnehmenden Teams in dem ländlichen Coworking-Space, in dem sie mit Unterstützung sich und ihre Geschäfstmodelle wachsen lassen können. Getragen wird das Projekt vom Dstation Kreativ-Campus, der Projektagentur Wolfenbüttel und der Stiftung Zukuntsfonds Asse.

Das Team hinter dem Lab4Land-Accelerator sehe das Arbeiten auf dem Land als ideale Rahmenbedingung, um Innovationen für das Land zu entwickeln. Daher sei neben der inhaltlichen Gewichtung die räumliche Voraussetzung besonders: Tagsüber würden die Teilnehmenden in einem urbanen Coworking-Space in der Ruhe der Natur an ihren Geschäftsmodellen feilen, abends säßen sie mit den anderen Teams am Lagerfeuer zusammen und nachts schliefen sie unter einem sternenklaren Himmel in den Glamping-Zelten von Domo.

Accelerator liegt im Herzen einer Wissenschaftsregion

Mit der Nähe zu Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel und Salzgitter befinde sich der Austragungsort Schöppenstedt im Zentrum einer der wirtschafts- und wissenschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Außerdem verspricht die Organisation den Teams Zugang zu einem relevanten Netzwerk und aufgeschlossenen Pilotkunden und -kundinnen.

Um ihre Dienstleistungen oder Produkte weiterzuentwickeln, soll ihnen ein individuelles Coaching und Mentoring an die Seite gestellt werden. Sie sollen zudem die Möglichkeit bekommen, Feldforschung zu betreiben und in Best Practices von erfahrenen Gründungspersönlichkeiten zu lernen.

