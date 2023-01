Naju lädt zu Spurensuche im Wald der Asse ein

Wittmar. Spurenlesen, Trittsiegel analysieren und Schleich- und Tarntechniken: All das lernen kleine Naturdetektive bei der Naju-Forscherexpedition.

Die Naturschutzjugend (Naju) Wolfenbüttel lädt am Samstag, den 14. Januar, von 10 bis 13 Uhr zu einer spannenden Forscherexpedition durch den Wald in der Asse ein. Nach einer interaktiven Einführung in die Kunst des Spurenlesens werden sich die Naturdetektive selbst auf die Suche machen und versuchen herauszufinden, wer genau eigentlich im heimischen Wald lebt. Dies teilt die Kreisgruppe Wolfenbüttel des Nabu mit.

Damit die Gruppe unerkannt und auf leisen Sohlen auf die Suche gehen kann, werden nebenbei Schleich- und Tarntechniken erprobt. Während der Expedition sollen Waldautobahnen verfolgt, Trittsiegel analysiert und verborgene Schlafplätze untersucht werden. Wer Lust hat, darf seine Lieblingsspur danach in Gips gießen und mit nach Hause nehmen. Alle Kinder und Jugendlichen ab 7 Jahren können sich bis zum 12. Januar unter naju@nabu-wf.de für das Waldabenteuer anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Plätze begrenzt.

Die Naju bittet darum, wetterfeste Kleidung und einen Rucksack mit Verpflegung mitzubringen. Treffpunkt ist der Großparkplatz am Ende des Assewegs in Wittmar. Bei Sturm fällt die Aktion aus Sicherheitsgründen aus.

Weitere Informationen über die Angebote des NABU und der NAJU Wolfenbüttel sind auf www.nabuwf.de zu finden.

