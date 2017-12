Tote in Wolfsburger Wohnung - Polizei geht von Gewalttat aus

Wolfsburg Einen Tag vor Heiligabend ist eine 39-Jährige in ihrer Wohnung in Wolfsburg eines gewaltsamen Todes gestorben. Der Lebensgefährte ist schwerverletzt.

Gewalttat einen Tag vor Heiligabend: Am Samstagmorgen gegen 10.55 Uhr sind Polizei und Feuerwehr per Notruf zu einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße gerufen worden. Als die Beamten in der Wohnung in der Innenstadt eintrafen, fanden sie eine 39-jährige Wolfsburgerin leblos auf dem Boden liegend. Der 38-jährige Lebensgefährte war ebenfalls dort und schwer verletzt.

Während nach Mitteilung von Polizeisprecher Thomas Figge für die Frau jede Hilfe zu spät kam und ein Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte, brachten die Rettungskräfte den Mann ins Wolfsburger Klinikum. Er wurde noch am Vormittag notoperiert.

Den ersten Ermittlungen zufolge ist die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben. Näheres zur Art der tödlichen Verletzungen vermochte der Polizeisprecher am frühen Samstagabend auf Nachfrage noch nicht zu berichten. „Derzeit läuft die Obduktion, um die Todesursache zu klären“, sagte Figge. Auch zur Art der schweren Verletzungen, die der Lebensgefährte der Toten davontrug, machte er noch keine Angaben.

Allerdings stellte der Polizeisprecher auf Nachfrage klar: „Es läuft derzeit keine Fahndung nach einem möglichen Täter.“ Das lässt vermuten, dass sich in der Mietwohnung am Morgen eine Familientragödie abgespielt haben könnte. Figge: „Ob das so war, können wir noch nicht sagen.“ Es müsse unter anderem noch geklärt werden, wer den Lebensgefährten der Frau verletzt hat, ob es beispielsweise einen Kampf gegeben habe oder er sich die Verletzungen womöglich selbst zugefügt habe.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen sich beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften auch zwei Mädchen (zirka 10 und 15 Jahre alt) in der Wohnung des Paars befunden haben. Ob sie den Notruf abgesetzt haben und von der Gewalttat etwas mitbekommen haben, dazu vermochte der Polizeisprecher zunächst nichts zu sagen. „Die Mädchen sind zunächst durch einen Seelsorger betreut und dann erstmal in polizeiliche Obhut genommen worden.“ Die Polizei schaltete das Jugendamt ein, das sich um die weitere Betreuung der Kinder kümmere. Figge: „Die Mädchen sind jetzt erstmal bei einer Familie untergebracht.“

Nachbarn zufolge soll wegen des 38-Jährigen in den vergangenen Wochen mehrfach die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus-Block in der Lessingstraße gerufen worden sein. Das vermochte der Polizeisprecher am Abend zunächst nicht zu bestätigen.