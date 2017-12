Einbruchserie kurz vor Weihnachten

Fünfmal schlugen Einbrecher in den vergangenen Tagen zu. Foto: Thinkstock/Archiv

Eine Serie von Einbrüchen meldete die Polizei kurz vor Weihnachten. Zwischen Donnerstag und Samstag schlugen die Unbekannten an fünf Stellen im Stadtgebiet zu.

Die erste Tat passierte in Vorsfelde in der Oschersleber Straße, zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 15 Uhr. Nach Mitteilung der Polizei nutzten die Unbekannten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Wohnungsinhaberin aus. Verwandte hatten den Einbruch bemerkt und die Beamten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Täter ungehindert auf die Gebäuderückseite, wo sie gewaltsam ein Fenster öffneten und ins Gebäude einstiegen. Sie durchsuchten alle Räume und durchwühlten dabei sämtliche Schubladen und Schränke. Ob sie Beute machten, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Zum zweiten Einbruch kam es im Angelica-Kauffmann-Ring in Reislingen, am Freitag zwischen 14 und 17.25 Uhr. Dort gelangten Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in Wohnhaus, wo sie verschiedene Räume nach lohnender Beute durchsuchten. „Anscheinend wurden die Täter gestört, denn vieles deutet darauf hin, dass sie fluchtartig das Haus verlassen haben“, wird ein Beamter zitiert. Möglicherweise wurden sie auf ihrer Flucht von Nachbarn oder Autofahrern beobachtet.

In der Straße Zum Haselhorst in Hehlingen schlugen Einbrecher am Freitag zwischen 13 und 22 Uhr zu: Die Täter brachen auf der Gebäuderückseite die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten offensichtlich das gelbe Rennrad des Hauseigentümers.

Im Hasenweg in Hehlingen waren Einbrecher zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 7.20 Uhr, aktiv, wo sie die mehrtägige Abwesenheit der Hausbesitzer ausnutzten. Sie drangen über den Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses durch ein aufgebrochenes Fenster ein. Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten zwei Notebooks.

Auch in der Westerbreite in Fallersleben waren die Hausbesitzer verreist, als Unbekannte zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, zuschlugen: Sie brachen eine Kellertür auf und durchsuchten das gesamte Haus. Was die Täter genau erbeuteten, steht noch nicht fest. Ein Nachbar hatte den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen allen Einbrüchen nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben und bitten um Hinweise unter Telefon (0 53 61) 46 46-0. cc