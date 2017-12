Container brennt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg In der Straße Siebsberg in Ehmen geriet am Nachmittag des Heiligabends eine Mülltonne in Brand. Gegen 16.30 Uhr hatte ein Zeuge den Brand bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Freiwillige Feuerwehr Ehmen war wenige Minuten später am Ort und löschte die Flammen. Neben dem Müllcontainer griffen die Flammen auf den Holzzaun des angrenzenden Grundstücks über und zerstörten auch diesen. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1500 Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass der Container in Brand gesetzt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise an die Polizei unter (0 53 61) 46 46-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder