Einbrecher schlagen über die Feiertage zu

Wolfsburg Über die Weihnachtstage kam es bereits zu verschiedenen Einbruchsdelikten im Wolfsburger Stadtgebiet (wir berichteten). Insgesamt kamen nun noch zwei weitere Taten hinzu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Feuerbachring in Kreuzheide öffneten Unbekannte zwischen Samstagmorgen, 8.15 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, gewaltsam die Terrassentür eines Wohnhauses. Die Täter betraten und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld in noch zu ermittelndem Wert. Im Hellwinkel gelangten Einbrecher am Montagabend zwischen 18 Uhr und 23.15 Uhr in eine Wohnung im Kiebitzweg. Die Täter öffneten auch hier gewaltsam ein Fenster und stiegen dadurch in die Wohnung ein. Neben einigen Kleidungsstücken erbeuteten sie auch hier Schmuck und Bargeld in noch zu ermittelndem Wert. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten kann auch hier nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel: (0 53 61) 46 46-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder