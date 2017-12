Diebe stehlen Schranken bei Barnstorf

Wolfsburg Die Polizei in Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich zwischen Samstag, 16. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember, ereignete. Zwischen den Ortsteilen Waldhof und Barnstorf wurden vor Jahren sogenannte Salamanderschranken aufgestellt. Diese sollten dazu dienen, die Straße zwischen Waldhof und Barnstorf zeitweise sperren zu können, da hier von Zeit zu Zeit Salamander die Fahrbahn kreuzen. In dem oben angegebenen Zeitraum wurde nun die Schranke vor der Ortschaft Waldhof von Unbekannten komplett mit Halterungen abmontiert und entwendet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Schrankenbaum kurz vor dem Ortseingang Barnstorf wurde abmontiert und neben der Fahrbahn abgelegt. Möglicherweise sollte dieser Schrankenbaum auch entwendet beziehungsweise fortgeschafft werden, vielleicht wurden die Täter jedoch gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Hundebesitzer beim Gassi Gehen oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zuständig ist die Polizeistation in Vorsfelde, Tel: (0 53 63) 9 92 29-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder