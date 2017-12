Polizei meldet weitere Einbrüche an den Weihnachtstagen

Wolfsburg Über die Weihnachtstage gab es bereits mehrere Einbrüche im Wolfsburger Stadtgebiet (wir berichteten). Drei weitere Taten meldete die Polizei am Donnerstag. In der Thomas-Mann-Straße in Fallersleben drangen Unbekannte zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr, und Mittwochabend, 19.40 Uhr, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Wohnhaus ein. Die Täter durchsuchten verschiedene Räume. Was sie stahlen und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. In Mörse gelangten Einbrecher am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 23.05 Uhr in ein Wohnhaus in der Jerichower Straße. Die Täter öffneten auch hier gewaltsam ein Fenster und stiegen in das Haus ein. Bei ihrer Suche nach Diebesgut erbeuteten sie Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe. Außerdem schlugen Einbrecher in Neuhaus zu. Im Wollgrasweg wählten die Täter auch hier ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Bei ihrer Diebestour erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Ein Tatzusammenhang zwischen allen Taten kann auch hier nicht ausgeschlossen werden.

