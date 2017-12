Beule im Auto – Fahrer flüchtet vom Unfallort

Wolfsburg Eine Verkehrsunfallflucht hat sich bereits am Mittwoch, 20. Dezember, in der Straße Am Mühlengraben ereignet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen 18 Uhr stellte eine 22-Jährige ihren grauen VW Golf VII auf dem Parkplatz Am Mühlengraben ab. Als sie gegen 22 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Zettel an der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Golf der 22-Jährigen gefahren war und sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernt hatte. Als die 22-jährige Wolfsburgerin daraufhin ihren Wagen betrachtete, stellte sie eine große Beule an ihrem Fahrzeug fest. Der Schaden dürfte sich nach Polizeiangaben auf mindestens 1000 Euro belaufen. Auf dem Zettel hatte der Zeuge ein Kennzeichen, aber keine eigenen Personalien oder eine Telefonnummer hinterlassen. Bei den anschließenden Ermittlungen durch die Polizei kam heraus, dass bei dem aufgeschriebenen Kennzeichen des Verursachers ein Ablesefehler vorliegen muss.

