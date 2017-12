450 000 Euro für 25 Vereine

In Barnstorf wurde in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Funktionsgebäudes mit einem Volumen von rund 1,7 Millionen Euro begonnen. Foto: Stadt Wolfsburg

„Das Jahr 2017 des Geschäftsbereichs Sport war sowohl von Kontinuität als auch von Wandel und Veränderung geprägt“, so Leiter Reiner Brill in einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg. Der Ausbau der Sportinfrastruktur, die Durchführung von Veranstaltungen, die Belegung der Sportstätten und die finanzielle Förderung der Sportvereine gehören seit Jahren zum Kerngeschäft des Geschäftsbereichs. Neu im abgelaufenen Jahr war die Etablierung des Forums Sport und Bildung und des Projekts „Willkommen im Fußball“ sowie der Abschluss zukunftsfester Betriebsführungsverträgen mit Wolfsburger Sportvereinen.

Bei den investiven Maßnahmen zur Verbesserung der Sportinfrastruktur im Geschäftsbereich Sport sind laut Mitteilung der Stadt 2017 insbesondere die Fertigstellung der Zweifeld- und der Gymnastikhalle am Ratsgymnasium mit einem Kostenaufwand von rund 7,1 Millionen Euro und der Baubeginn des neue Funktionsgebäude in Barnstorf mit einem Volumen von rund 1,7 Millionen Euro zu nennen. Dazu kamen weitere 220 000 Euro, die für die Unterhaltung von 20 städtischen Funktionsgebäuden auf den Sportanlagen aufgewendet wurden, sowie rund 170 000 Euro für technische Ausstattung und Anschaffung von Sportgeräten. Zur Unterstützung der Arbeit der Wolfsburger Sportvereine standen der Verwaltung 2017 knapp 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden an insgesamt 86 Vereine – unter anderem für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen, die Beschäftigung von Übungsleitern, Fahrt-, Ausbildungs- und Personalkosten sowie die Förderung der Jugendarbeit – ausgezahlt.

Besonders erfreulich sei die Zusammenarbeit mit Vereinen gewesen, die sich beim Ausbau von Sportanlagen selbst aktiv einbrachten. Beispielhaft weisen Reiner Brill und Axel Piepers, Abteilungsleiter Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen, auf Kooperationen in Mörse und Fallersleben hin, bei denen ein neuer Gymnastikraum und ein Baseballplatz unter tatkräftiger Mitarbeit der Aktiven vor Ort entstanden sind. Mit rund 450 000 Euro konnte der Geschäftsbereich Sport zudem im abgelaufen Jahr 25 Vereine in puncto Neubau, Erweiterung oder Sanierung vereinseigener Sportanlagen und Beschaffung von Sportgeräten fördern. Erfreulich ist aus der Sicht von Brill und Piepers auch, dass mit acht Vereinen nach eineinhalbjähriger Vorbereitungszeit neue Betriebsführungsverträge abgeschlossen werden konnten. „Damit haben die Vereine eine solide und sichere finanzielle Grundlage, um die Sportanlagen pflegen, bewirtschaften und nutzen zu können“, meint Axel Piepers.

Neu eingeführt hat der Geschäftsbereich Sport gemeinsam mit dem Stadtsportbund die Veranstaltungsreihe „Forum Sport und Bildung“. Hier wird über die Bedeutung von Sport und Bewegung für Bildungsprozesse diskutiert. Hervorzuheben im abgelaufene Jahr sei zudem die Arbeit im Bündnis „Willkommen im Fußball“. Gemeinsam mit den Bündnispartnern wurden Maßnahmen durchgeführt, um junge Flüchtlinge bei der sportlichen, sozialen und kulturellen Integration zu unterstützen. Schließlich wurden 2017 auch die Richtlinien der Stadt zur Förderung des Sports überarbeitet. Aufgenommen wurde die Anerkennung von freiwilligen Arbeitsstunden als zuwendungsfähige Aufwendungen. Damit kann zukünftig ein Teil der Eigenmittel durch Eigenleistungen erbracht werden, was zur finanziellen Entlastung der Vereine beiträgt.