Courtyard-Hotel ist eröffnet – Erste Gäste checken ein

Die ersten Gäste des Courtyard-Hotels kommen aus Lage bei Bielefeld. Dominik und Alicia Arndt checkten am Dienstagmittag mit Liam (8), Nele (5) und Merle (4) für eine Nacht im neuen Haus am Allersee ein, um das Badeland, die Autostadt, die Fußballwelt und das Phaeno zu erkunden. Begrüßt wurde die Familie von Hoteldirektor Christoph Neumann, der Blumen überreichte. Er hatte vor der Eröffnung vor lauter Aufregung kaum geschlafen und am Morgen nur ein halbes Brötchen herunterbekommen. Die ganze Zeit verfolgte ihn das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass niemand die Zeitungen bestellt hatte, die das Hotel abonnieren wollte.

Der erste Eindruck der Familie Arndt fiel positiv aus. „Es ist alles ziemlich nah. Wir können das Auto stehenlassen“, freute sich Dominik Arndt. „Und hier am See ist es natürlich herrlich.“ Während die fünfköpfige Familie sich in ihrem Familienzimmer einrichtete, dessentwegen sie sich für das Courtyard entschieden hatte, genossen unten an den Tischen des „Allerlei“ die ersten Restaurantgäste den Blick auf den See und die Küche von Patrick Brümmerhoff, der zuvor fünf Jahre lang im Tryp-Hotel die Hoheit über Töpfe und Pfannen hatte. Auch für den Abend lagen schon Reservierungen vor, genauso wie für die ersten Hochzeiten, die bald im größten der fünf Konferenz- und Veranstaltungsräume gefeiert werden sollen.

Das Wolfsburger Courtyard hat momentan 35 Mitarbeiter und routinierte Unterstützung aus den Häusern in Hannover und Bremen. Das Team wird sich noch vergrößern, allein Anfang Februar fangen fünf Lehrlinge an. Die meisten derer, die schon da sind, haben am 1. Dezember gestartet und nach Weihnachten die Abläufe für den Betrieb eingeübt. „Vorher hat das Team eine ganz große Leistung vollbracht und das Hotel mit uns grundgeputzt“, lobt Christoph Neumann.

Als er am Mittag zusammen mit Sales Manager Aljosha Nytsch durch die Etagen führte, erinnerte auf den mit superflauschigen Teppichböden ausgelegten Fluren und in den in Naturtönen eingerichteten Zimmern nichts mehr an die Baustelle, die das ab Februar 2016 für rund 26 Millionen Euro von der Hannoveraner Baum-Gruppe erbaute Hotel noch vor einigen Monaten darstellte. Jetzt sind die Kissen aufgeschüttelt, die Fernseher installiert, die Badezimmer auf Hochglanz geputzt. Und auf der Dachterrasse der größten Suite stehen trotz Sturmwarnung die Korbmöbel bereit.

Insgesamt bietet das Courtyard auf knapp 4000 Quadratmetern „Wohnfläche“ fünf Suiten, 17 mit Küchenzeile und Wohnbereich ausgestattete Zimmer für längere Aufenthalte sowie 130 weitere Zimmer.

In den kommenden Tagen sind davon nach Angaben des Hoteldirektors im Durchschnitt 30 reserviert. Das Hotel wurde gezielt in der ruhigen Woche zu Jahresbeginn eröffnet, damit das Team Zeit hat, um sich einzuspielen.