Ein letztes Mal Autostadt-Winter

Die Winterwelt der Autostadt geht in die letzte Runde – nur noch an diesem Wochenende sind Buden, Schneeberg und Eisbahn aufgebaut. Ab Montag kehrt in die VW-Erlebniswelt wieder Alltag ein. Fünf Wochen lang konnten Kinder trotz eher warmer Temperaturen den Schlittenhügel herunterrodeln, konnten Schlittschuhfans über die Eisfläche gleiten und Angestellte ihren Feierabend bei einem Glas Glühwein...